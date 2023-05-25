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Эксперт Сорокин рассказал о незавидной судьбе истребителей F-16 на Украине

1:11
Силовые структуры

Истребители F-16, которые Запад обещает поставить Киеву, будут быстро уничтожены российской армией. Коренным образом переломить ход украинского конфликта они не смогут. Об этом заявил военный эксперт Николай Сорокин в интервью на YouTube-канале "День".

Эксперт Сорокин рассказал о незавидной судьбе истребителей F-16 на Украине
Фото: w-dog.ru

"Расщёлкают эти самолёты за две недели. Потому что самолёт для систем ПВО, и тем более для наших истребителей, это лёгкая низколетящая медленная цель. Она гораздо проще, чем любая, даже примитивная, баллистическая ракета", — объяснил аналитик.

По его мнению, если Запад поставит Украине 50 самолётов, они не станут "чудо-оружием", способным изменить ход военных действий, и они даже близко не подлетят к районам российской ПВО.

Кроме того, F-16 — это не истребитель, он не может самостоятельно вести воздушный бой. Действительно истребители — это F-15, но их никогда никто Украине не передаст, потому что там всё построено на современных системах, а дадут устаревшие самолёты 80-х годов без всякого нового продвинутого оборудования, заключил эксперт.

 

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Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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