Спикер ВСУ Игнат заявил, что истребители F-16 позволят Украине победить Россию

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат возложил большие надежды на истребители F-16, поставку которых Киеву на Западе назвали практически уже решённым вопросом. Спикер отметил, что это многоцелевой самолёт, который может работать по наземным, воздушным и надводным целям, а также будет перекрывать территорию Украины там, где нет комплексов ПВО.

Фото: Splash/ All Over

"Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем… Если эти самолёты придут на Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах", — заявил спикер в эфире Эспрессо.

По его словам, самолёты Киев просил, так как не может прикрыть территорию страны теми имеющимися средствами ПВО, которые существуют ещё с советских времён.

"Нам нужен F-16, у которого есть снизу зенитно-ракетное прикрытие и сверху истребительное, то есть он также есть часть ПВО... Там, где нет ПВО, будет работать F-16", — заключил Игнат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.