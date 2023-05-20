Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат возложил большие надежды на истребители F-16, поставку которых Киеву на Западе назвали практически уже решённым вопросом. Спикер отметил, что это многоцелевой самолёт, который может работать по наземным, воздушным и надводным целям, а также будет перекрывать территорию Украины там, где нет комплексов ПВО.
"Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем… Если эти самолёты придут на Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах", — заявил спикер в эфире Эспрессо.
По его словам, самолёты Киев просил, так как не может прикрыть территорию страны теми имеющимися средствами ПВО, которые существуют ещё с советских времён.
"Нам нужен F-16, у которого есть снизу зенитно-ракетное прикрытие и сверху истребительное, то есть он также есть часть ПВО... Там, где нет ПВО, будет работать F-16", — заключил Игнат.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.