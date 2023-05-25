Сорокин: Запад скрытно готовит план "Б" по Украине, который очень не понравится Зеленскому

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

К словам западных политиков, которые говорят, что будут поддерживать Украину, пока она не победит Россию, не стоит относиться всерьёз. Запад готовит план "Б", на случай поражения Киева, и он очень не понравится Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал военный эксперт Николай Сорокин в интервью на YouTube-канале "День".

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Аналитик считает, что шансов на успех контрнаступления ВСУ нет, оно обречено на провал. А новое потребует от Запада почти столько же денег и усилий, которые уже затрачены.

"Для текущей попытки, которая уже была, и вроде бы должна начаться из закромов НАТО выскребли вообще всё, кроме пресловутых истребителей F-16", — заметил собеседник канала.

По его мнению, в ситуации провала наступления ВСУ заморозка боевых действий на линии соприкосновения станет для НАТО и для Киева просто вынужденной.

"Именно поэтому в кулуарах и отрабатывается план "Б". О нём никто не говорит, потому что он на 180 градусов противоречит официальной американской и вообще западной позиции на сегодняшний день", — объяснил эксперт.

По его словам, Зеленскому этот план очень не понравится, так как лидер киевского режима считает, что Запад должен отдать ему всё, чтобы он мог разгромить Россию. А в случае прекращения военных действия на смену ему придут уже другие люди.

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