Подоляк: контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве сделали заявление о контрнаступлении вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, оно уже идёт, а началось несколько дней назад.

Фото: Facebook

Советник уточнил в эфире канала Rai 1, что "отдельные операции" уже проводятся в рамках данного контрнаступления, отметив, что линия фронта растянута на 1,5 тысячи километров вдоль границы.

Вопрос поставок вооружений со стороны Запада также был затронут Подоляком. Он снова заявил, что Украина намерена использовать его лишь на тех территориях, которые считает своими.

Ранее источник в силовых структурах сообщил СМИ, что количество иностранных наёмников на Херсонском направлении достигло 500 человек.

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