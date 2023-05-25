Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что РФ наносит авиаудары по Украине с целью достижения накопительного эффекта от разрушений и срыва наступательных операций противника.
"Бьём по штабам, бьём по командующим, бьём по наёмникам, по местам дислокации", — поделился эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Накопительный эффект от разрушений затрудняет восстановление ресурсов противника и проведение боевых операций. Каждый авиационный удар усложняет процесс восполнения ресурсов ВСУ.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая. Украинскому генералу провели трепанацию черепа. Несмотря на прогнозы, указывающие на его выздоровление, он не сможет продолжать военную службу.
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