Сладков: авиаудары ВС России по Украине носят накопительный характер

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что РФ наносит авиаудары по Украине с целью достижения накопительного эффекта от разрушений и срыва наступательных операций противника.

Фото: mil.ru

"Бьём по штабам, бьём по командующим, бьём по наёмникам, по местам дислокации", — поделился эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Накопительный эффект от разрушений затрудняет восстановление ресурсов противника и проведение боевых операций. Каждый авиационный удар усложняет процесс восполнения ресурсов ВСУ.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая. Украинскому генералу провели трепанацию черепа. Несмотря на прогнозы, указывающие на его выздоровление, он не сможет продолжать военную службу.