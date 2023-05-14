Гуменюк проинформировала, почему ВС России наносят удары по тылам ВС Украины

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Россия наносит удары по тылам с целью воздействия на морально-психологическое состояние украинцев перед контрнаступлением. Также ВС РФ намерены уменьшить возможности ВСУ пополнять свои резервы. Её слова передают военные корреспонденты "Русской Весны".

Фото: redstar.ru

Гуменюк добавила, что российский флот увеличил свою корабельную группировку в Чёрном море и может выпускать 28 ракет "Калибр" ежесуточно.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины начали получать вооружения, превосходящие по мощности ракеты HIMARS США.

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