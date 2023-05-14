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Гуменюк проинформировала, почему ВС России наносят удары по тылам ВС Украины

0:43
Силовые структуры

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Россия наносит удары по тылам с целью воздействия на морально-психологическое состояние украинцев перед контрнаступлением. Также ВС РФ намерены уменьшить возможности ВСУ пополнять свои резервы. Её слова передают военные корреспонденты "Русской Весны".

Гуменюк проинформировала, почему ВС России наносят удары по тылам ВС Украины
Фото: redstar.ru

Гуменюк добавила, что российский флот увеличил свою корабельную группировку в Чёрном море и может выпускать 28 ракет "Калибр" ежесуточно.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины начали получать вооружения, превосходящие по мощности ракеты HIMARS США.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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