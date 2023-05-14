Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Россия наносит удары по тылам с целью воздействия на морально-психологическое состояние украинцев перед контрнаступлением. Также ВС РФ намерены уменьшить возможности ВСУ пополнять свои резервы. Её слова передают военные корреспонденты "Русской Весны".
Гуменюк добавила, что российский флот увеличил свою корабельную группировку в Чёрном море и может выпускать 28 ракет "Калибр" ежесуточно.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины начали получать вооружения, превосходящие по мощности ракеты HIMARS США.
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Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.