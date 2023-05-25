ВСУ опубликовали видео атаки дронов на российский корабль "Иван Хурс" в Чёрном море

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) опубликовали видео вчерашней утренней атаки морских надводных беспилотников на российский разведывательный корабль "Иван Хурс" в Чёрном море недалеко от пролива Босфор.

Видео атаки ВСУ на российский корабль Иван Хурс

Военный эксперт Борис Рожин, комментируя запись в своём Telegram-канале, отметил, что один из дронов подошёл практически вплотную к корме корабля. Однако на видео нет взрыва, за пару секунд до этого трансляция обрывается. Также видны всплески от работы пулёметов, ведущих огонь по атакующим целям.

Напомним, Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении беспилотников и отсутствии повреждений у корабля.

Пока неизвестно, настоящее ли это видео, однако оно распространяется в Сети, добавили военкоры издания "Русская Весна".