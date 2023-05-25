Так называемые зубы дракона российские войска устанавливают вдоль линии соприкосновения, чтобы противостоять украинской технике. ВСУ, похоже, нашли способ преодолевать препятствия.
Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видео, на котором военные Украины установили ковши на переднюю часть британских танков Challenger-2. С таким приспособлением противник легко проходит через пирамидальные железобетонные препятствия.
Ранее сообщалось, что Киев готовится к контрнаступлению, но оно затягивается и на то есть свои причины: Украина должна завладеть господством в воздухе.
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Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru дал советы людям, страдающим гипертонией.