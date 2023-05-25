"РВ": бойцы войск ВСУ оснастили танки Challenger ковшами для борьбы с "зубами дракона"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Так называемые зубы дракона российские войска устанавливают вдоль линии соприкосновения, чтобы противостоять украинской технике. ВСУ, похоже, нашли способ преодолевать препятствия.

Фото: Телеграм-канал "Бабель"

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видео, на котором военные Украины установили ковши на переднюю часть британских танков Challenger-2. С таким приспособлением противник легко проходит через пирамидальные железобетонные препятствия.

Ранее сообщалось, что Киев готовится к контрнаступлению, но оно затягивается и на то есть свои причины: Украина должна завладеть господством в воздухе.