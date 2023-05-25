МК: ветеран спецназа Козлов заявил о паузе войск ВСУ с контрнаступлением

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Многие эксперты высказали свои версии, с какой целью киев совершил диверсию в Белгородской области. Все они достойны внимания, однако одна из них более всего похожа на правду. Ветеран спецназа, полковник в запасе Сергей Козлов считает, что таким образом ВСУ готовятся к контрнаступлению.

"Украинские СМИ откровенно пишут, что задача диверсантов состояла в отвлечении внимания российской армии и растягивании сил перед готовящимся "контрнаступом" ВСУ", — приводит слова полковника "МК".

Действия украинских бойцов были похожи на разведку боем с целью определить скорость реагирования ВС России и погранслужб. Козлов полагает, что подобные "вылазки" ВСУ на этом не закончатся, они пойдут дальше, учитывая полученные данные.

Разведчик считает, что Вашингтон будет затягивать начало контрнаступления до тех пор, пока Украина не установит господство в воздухе. С этой целью и принято решение о передаче Киеву истребителей F-16.

"Сообщения американцев о том, что эти самолёты не для планируемого контрнаступления, в расчёт принимать не стоит. Ложь — это их норма общения с миром. <…> Вывод один — нам надо готовиться к предстоящему наступлению ВСУ. Легко не будет", — заключил собеседник.