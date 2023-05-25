МК: разведчик Клупов не исключил новый перенос наступления войск ВСУ

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

О сроках контрнаступления ВСУ и его направлениях говорят во всем мире. Сама Украина путается "в показаниях", говоря, что оно уже идёт, а потом сообщая, что ВСУ ждут поставки необходимого вооружения.

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Российский военный эксперт, Герой РФ, ветеран военной разведки Рустем Клупов считает, что поражение в Артёмовске поубавило пыл ВСУ, и в атаку они не спешат.

"Перелопатив часть резервов под Артёмовском, которые готовились для "контрнаступа", Украину поставили в положение очередной неготовности к наступлению. В прошлом году наблюдалась аналогичная картина. Тогда украинцы также обещали пойти весной, но решились идти только в августе. <…> Они будут оттягивать контрнаступление до последнего, потому что просто не готовы", — сказал эксперт в беседе с "МК".

Клупов считает, что сейчас идёт первая фаза контрнаступления ВСУ, к которой можно отнести ведение разведки, а направление главного удара будет определяться по скоплению военной техники НАТО. Противник попытается пойти бронированным кулаком, но российские силы предположительно знают, где находятся иностранные вооружения.