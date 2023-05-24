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Экс-разведчик армии США Риттер: Украина проигрывает в "реальной войне"

Силовые структуры

Небольшая украинская операция с диверсией в Белгородской области ни о чем не говорит, ничего не решает и не имеет ценности с военной точки зрения. Это однодневный заголовок, а Артёмовск останется в руках Российской Федерации. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Экс-разведчик армии США Риттер: Украина проигрывает в "реальной войне"
Фото: СмК

Для осуществления контрнаступления необходимы человеческие ресурсы, техника и боеприпасы. А у Украины, как известно, всего этого нет в нужном количестве. А это говорит о том, что у ВС РФ на поле боя будет превосходство, считает разведчик.

"Но у них (ВСУ. — Прим. ред.) будут камеры GoPro, которые будут фиксировать якобы успехи. И эти видео появятся в каналах, чтобы пугать людей, так будет. Но это информационная война. А в реальной войне, где гибнут люди, побеждает Россия. И, скорее всего, все эти девять натовских бригад будут уничтожены", — считает Риттер.

Тот факт, что НАТО продолжает снабжать ВСУ вооружениями, лишь продлевает конфликт и увеличивает количество погибших, поменять ход СВО эти поставки не смогут, заключил Риттер.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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