"РВ": ВКС России наносят мощный комбинированный удар по объектам ВСУ дронами и ракетами

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночью 26 мая Воздушно-космические силы Россия начали комбинированную атаку на объекты ВСУ на территории Украины, сообщило издание "Русская весна".

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

По информации военкоров, массированный удар наносится как высокоточными ракетами со стратегических бомбардировщиков, так и ударными беспилотниками.

Судя по украинским официальным источникам, сигналы воздушной тревоги звучат по всей территории Украины.

О звуках взрывов сообщают жители Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Черниговской областей.

"Мощнейший ракетный удар по объектам в Днепропетровске, идёт вторичная детонация и пожары", — пишет журналист Александр Неукропный.

Ранее немецкие эксперты подтвердили, атака дронов на Кремль в начале мая была организована украинскими спецслужбами.