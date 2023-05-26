Ночью 26 мая Воздушно-космические силы Россия начали комбинированную атаку на объекты ВСУ на территории Украины, сообщило издание "Русская весна".
По информации военкоров, массированный удар наносится как высокоточными ракетами со стратегических бомбардировщиков, так и ударными беспилотниками.
Судя по украинским официальным источникам, сигналы воздушной тревоги звучат по всей территории Украины.
О звуках взрывов сообщают жители Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Черниговской областей.
"Мощнейший ракетный удар по объектам в Днепропетровске, идёт вторичная детонация и пожары", — пишет журналист Александр Неукропный.
Ранее немецкие эксперты подтвердили, атака дронов на Кремль в начале мая была организована украинскими спецслужбами.
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Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.