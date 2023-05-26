Российские танкисты, участвующие в спецоперации ВС РФ на Украине, похвалили боевые машины Т-90 и рассказали о своих успехах на передовой.
Командир экипажа с позывным "Лебедь" отметил наличие нового панорамного прицела в танке, зенитную установку с дистанционным управлением и усовершенствованную систему защиты. Это вооружение, по его словам, позволяет надёжно уничтожать военные машины противника.
"Мы роту тремя танками сожгли. Ну, а что делать? Нам только вперед", — пояснил "Лебедь" в интервью журналисту издания "Известия".
Танкист также рассказал, что бойцы используют тактику засад, заманивая неприятеля ближе к передовой для надёжного уничтожения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.