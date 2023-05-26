"Известия": три экипажа Т-90 группировки "Юг" уничтожили роту танков ВСУ в зоне спецоперации

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские танкисты, участвующие в спецоперации ВС РФ на Украине, похвалили боевые машины Т-90 и рассказали о своих успехах на передовой.

Фото: Вадим Савицкий

Командир экипажа с позывным "Лебедь" отметил наличие нового панорамного прицела в танке, зенитную установку с дистанционным управлением и усовершенствованную систему защиты. Это вооружение, по его словам, позволяет надёжно уничтожать военные машины противника.

"Мы роту тремя танками сожгли. Ну, а что делать? Нам только вперед", — пояснил "Лебедь" в интервью журналисту издания "Известия".

Танкист также рассказал, что бойцы используют тактику засад, заманивая неприятеля ближе к передовой для надёжного уничтожения.