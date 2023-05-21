19FortyFive: в США боятся БМПТ "Терминатор" — российского танка "из будущего"

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Использование в ходе спецоперации российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" показало её пугающие возможности, заявил американский военный аналитик Ставрос Атламазоглу.

Фото: mil.ru

"Терминатор" оснащён самыми современными системами наведения и обзора, а его вооружение составляют четыре ракетные установки, две 30-мм пушки, два гранатомёта и пулемет калибра 7,62.

"Боевая бронированная машина БМПТ "Терминатор" выглядит довольно устрашающе и футуристично. Эта платформа является одной из самых передовых систем вооружения в арсенале российских военных", — отметил эксперт в здании 19FortyFive.

Чтобы уничтожить БМПТ на поле боя, подчеркнул Атламазоглу, его сначала необходимо отрезать от остальной группировки, а потом "загнать в угол", что является трудной задачей.