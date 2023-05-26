Военный эксперт Марочко: у ВСУ начались перебои с боеприпасами из-за непогоды

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с перебоями в поставках техники и снарядов из-за проливных дождей, размывших грунтовые дороги, по которым передвигались украинские солдаты.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, распутица мешает Киеву проводить эвакуацию раненых бойцов с мест сражений и провоцирует увеличение безвозвратных потерь в рядах ВСУ.

"Затруднились поставки на украинские передовые позиции материально-технических средств, оружия и боеприпасов", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.

Он добавил, что получил эту информацию от российских разведчиков.

Как пояснил офицер, количество обстрелов со стороны ВСУ снизилось в зоне ответственности группировки "Юг". Военный эксперт подчеркнул: из-за плохой погоды украинские боевики не применяют беспилотники в разведывательных целях и для корректировки огневых ударов.

Ранее Марочко сообщил в интервью Pravda.Ru, что полномасштабного контрнаступления ВСУ уже точно не будет. При этом он не исключил локальных атак Киева на линии соприкосновения.