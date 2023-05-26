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Военный эксперт Марочко: у ВСУ начались перебои с боеприпасами из-за непогоды

1:13
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с перебоями в поставках техники и снарядов из-за проливных дождей, размывших грунтовые дороги, по которым передвигались украинские солдаты.

Военный эксперт Марочко: у ВСУ начались перебои с боеприпасами из-за непогоды
Фото: Министерство обороны Украины

По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, распутица мешает Киеву проводить эвакуацию раненых бойцов с мест сражений и провоцирует увеличение безвозвратных потерь в рядах ВСУ.

"Затруднились поставки на украинские передовые позиции материально-технических средств, оружия и боеприпасов", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.

Он добавил, что получил эту информацию от российских разведчиков.

Как пояснил офицер, количество обстрелов со стороны ВСУ снизилось в зоне ответственности группировки "Юг". Военный эксперт подчеркнул: из-за плохой погоды украинские боевики не применяют беспилотники в разведывательных целях и для корректировки огневых ударов.

Ранее Марочко сообщил в интервью Pravda.Ru, что полномасштабного контрнаступления ВСУ уже точно не будет. При этом он не исключил локальных атак Киева на линии соприкосновения.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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