Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с перебоями в поставках техники и снарядов из-за проливных дождей, размывших грунтовые дороги, по которым передвигались украинские солдаты.
По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, распутица мешает Киеву проводить эвакуацию раненых бойцов с мест сражений и провоцирует увеличение безвозвратных потерь в рядах ВСУ.
"Затруднились поставки на украинские передовые позиции материально-технических средств, оружия и боеприпасов", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.
Он добавил, что получил эту информацию от российских разведчиков.
Как пояснил офицер, количество обстрелов со стороны ВСУ снизилось в зоне ответственности группировки "Юг". Военный эксперт подчеркнул: из-за плохой погоды украинские боевики не применяют беспилотники в разведывательных целях и для корректировки огневых ударов.
Ранее Марочко сообщил в интервью Pravda.Ru, что полномасштабного контрнаступления ВСУ уже точно не будет. При этом он не исключил локальных атак Киева на линии соприкосновения.
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