Киев не может накопить ударные кулаки из-за упреждающих атак РФ на объекты ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, оценивая в интервью Pravda.Ru заявление политолога Олега Соскина о том, что украинское контрнаступление может не состояться.
По его словам, успехи ВС России на линии соприкосновения сейчас очевидны. Он отметил, что тактика и стратегия, избранные российским командованием, приносят положительный результат.
"Наши войска работают не только по факту, но и на упреждение: поражаются склады с боеприпасами, уничтожается личный состав. Всё это сказывается на том, что противник не в состоянии накопить так называемые ударные кулаки, поскольку занимается восполнением потерь и ресурсов, которые должны были использоваться в контрнаступлении. Мы уже можем говорить, что полномасштабного наступления по всей линии боевого соприкосновения точно не будет", — подчеркнул Марочко.
При этом подполковник не исключил локальных атак Киева на фронте.
Ранее Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ в 2023 году, скорее всего, отменяется из-за дефицита оружия и живой силы.
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