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Военный эксперт Марочко: полномасштабного контрнаступления ВСУ уже точно не будет

Силовые структуры

Киев не может накопить ударные кулаки из-за упреждающих атак РФ на объекты ВСУ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, оценивая в интервью Pravda.Ru заявление политолога Олега Соскина о том, что украинское контрнаступление может не состояться.

Военный эксперт Марочко: полномасштабного контрнаступления ВСУ уже точно не будет
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, успехи ВС России на линии соприкосновения сейчас очевидны. Он отметил, что тактика и стратегия, избранные российским командованием, приносят положительный результат.

"Наши войска работают не только по факту, но и на упреждение: поражаются склады с боеприпасами, уничтожается личный состав. Всё это сказывается на том, что противник не в состоянии накопить так называемые ударные кулаки, поскольку занимается восполнением потерь и ресурсов, которые должны были использоваться в контрнаступлении. Мы уже можем говорить, что полномасштабного наступления по всей линии боевого соприкосновения точно не будет", — подчеркнул Марочко.

При этом подполковник не исключил локальных атак Киева на фронте.

Ранее Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ в 2023 году, скорее всего, отменяется из-за дефицита оружия и живой силы.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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