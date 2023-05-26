Хазин рассказал, что стоит за текущим "бездействием" Кремля: "От США останутся руины"

Отсутствие резкого продвижения в СВО, а также активных действий Кремля в мировой политике объясняется планами противостояния с Вашингтоном.

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Об этом заявил политолог и экономист Михаил Хазин.

По его словам, США оказались перед выбором между противостоянием с Россией в Европе — и политикой ограничения КНР. Ресурсов на оба "желания" у Штатов нет и им придётся выбирать. Самым рациональным для Вашингтона вариантом аналитик считает китайский, поскольку Пекин является основной перспективной угрозой для США. Москва также заинтересована в таком выборе Белого дома, ведь это даст возможность реализовать задачи на западных рубежах.

"Нам абсолютно невыгодно сегодня совершать сильные продвижения на Украине. Иначе почти наверняка ненавидящие нас силы в Вашингтоне протащат решение о том, что нужно противостоять нам — бог с ним, с Китаем", — отметил Хазин.

РФ нельзя спешить — именно этим он объясняет нынешнее "бездействие" Кремля. Пока США не приняли решение, РФ не должна действовать, иначе ресурсы будут потрачены зря. Активизация нужна лишь после того, как выбор Вашингтона станет понятен.

"Если же Штаты затянут с выбором, то от их глобальной империи останутся лишь руины, уверен эксперт", — пишет эксперт на своем сайте khazin. ru.

Чем дольше Вашингтон будет тянуть с решением, тем в более оптимальном варианте Россия вступит в игру. Путин хорошо понимает ситуацию — и поэтому воздерживается от резких шагов, подытожил Хазин.

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