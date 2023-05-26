"РВ": в Сети показали момент удара по НПЗ под Харьковом

Появилось новое видео, на котором зафиксирован момент удара по нефтеперерабатывающему заводу в городе Мерефе под Харьковом. Сразу после российского ракетного удара на Утковском НПЗ начался сильный пожар.

Фото: YouTube

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"В Мерефе повреждено предприятие, произошёл пожар", — цитирует издание местные власти.

Кстати, власти не уточняют, что ударом российской армии поражён объект топливной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске скрывают серьёзные последствия ночного удара России.