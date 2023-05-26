Появилось новое видео, на котором зафиксирован момент удара по нефтеперерабатывающему заводу в городе Мерефе под Харьковом. Сразу после российского ракетного удара на Утковском НПЗ начался сильный пожар.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"В Мерефе повреждено предприятие, произошёл пожар", — цитирует издание местные власти.
Кстати, власти не уточняют, что ударом российской армии поражён объект топливной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровске скрывают серьёзные последствия ночного удара России.
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Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.