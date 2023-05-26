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В Днепропетровске скрывают серьёзные последствия ночного удара России

1:05
Силовые структуры

Российская армия в ночь на 26 мая нанесла удар по военной инфраструктуре Днепропетровска.

В Днепропетровске скрывают серьёзные последствия ночного удара России
Фото: https://t.me/starukhofficial

Власти города уже "прокомментировали" массированный удар ракетами и дронами России.

Глава города Сергей Лысак назвал разрушения после удара "серьёзными" и даже показал снимки тушения пожара, который вспыхнул после попадания в "транспортное предприятие". По всей вероятности, речь идёт о ремонтных мастерских военной техники или месте хранения западного транспорта и бронетехники, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены два дома и автомобиль. Загорелось и на двух частных предприятиях. Огонь спасатели укротили", — цитирует издание Лысака.

По мнению портала, губернатор намеренно уменьшает масштабы последствий российских ударов, стараясь представить ситуацию миномётным обстрелом из разряда тех, которым Киев подвергал ЛДНР на протяжение восьми лет каждый день.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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