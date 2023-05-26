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Шурыгин раскрыл мотивы командира роты ВСУ, который убил комбата выстрелом в голову

1:35
Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором командир роты вооружённых сил Украины (ВСУ) якобы убивает командира своего же батальона за то, что тот хотел отправить на убой солдат, выстрелом в голову.

Шурыгин раскрыл мотивы командира роты ВСУ, который убил комбата выстрелом в голову
Фото: discover24.ru

Если это убийство действительно было, то оно является обычным военным преступлением, но при этом оно сильно выбивается из обычной логики, так как офицера убил другой офицер, отметил аналитик в своём Telegram-канале.

"Обычная логика — это тогда, когда перепуганный солдат, или впавший в ступор или испытавший некий шок, загнанный в угол, кидается на того, кого считает главным источником своих бед, а именно командира, которому вынужден подчиняться и чьи приказы он вынужден выполнять. Но вот такое демонстративное убийство одного офицера другим. Это, конечно, показатель того глубокого нравственно-психологического кризиса, который безусловно сегодня царит в ВСУ", — пояснил эксперт.

Он добавил, что явление это пока не массовое, но оно требует своего анализа. По мнению Шурыгина, очевидно, что у украинских военных пропадает мотивация воевать. И не только у рядовых, но и у офицеров.

Это не первое и не последнее убийство командира ВСУ. Чем более безумные приказы будут отдаваться старшим начальством и транслироваться вниз такими комбатами, или такими же ротными, тем будет больше совершаться подобных преступлений, поскольку никто не хочет умирать просто так, заключил автор канала.

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Боевик ВСУ уничтожен во время штурма Бахмута
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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