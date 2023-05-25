В одной из частей ВСУ командир решил отправить солдат на передовую. Однако военнослужащий не оценил эти планы и убил комбата выстрелом в голову.
"Комбата [расстреляли]. Ротный убил "Анатолича". Просто выстрелом в голову", — рассказал очевидец на видео, опубликованном в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".
На кадрах тело "Анатолича" с простреленной головой лежит на дороге. К убитому сразу же подбежала местный медик с салфетками, однако спасти комбата не удалось. По словам солдата ВСУ, он хотел отправить их "на мясо", но ротный "всё порешал".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Поступил приказ об отправке группами по шесть человек в Артёмовск, некоторые хотели написать отказ, но старший сержант ответил коротко: "Бахмут тебя научит".