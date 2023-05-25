Солдат ВСУ застрелил комбата из-за того, что не хотел идти на передовую

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В одной из частей ВСУ командир решил отправить солдат на передовую. Однако военнослужащий не оценил эти планы и убил комбата выстрелом в голову.

Фото: СмК

"Комбата [расстреляли]. Ротный убил "Анатолича". Просто выстрелом в голову", — рассказал очевидец на видео, опубликованном в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".

На кадрах тело "Анатолича" с простреленной головой лежит на дороге. К убитому сразу же подбежала местный медик с салфетками, однако спасти комбата не удалось. По словам солдата ВСУ, он хотел отправить их "на мясо", но ротный "всё порешал".