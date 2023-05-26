Главкома ВСУ Валерия Залужного не видно на публике из-за того, что он и президент Украины Владимир Зеленский никак не могут договориться по поводу контрнаступления. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог утверждает, что в отношениях Зеленского и Залужного определённо есть какая-то напряжённость.
"Есть проблема между Залужным и Зеленским. То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.
Эксперт утверждает, что масло в огонь подлило также последнее интервью Залужного, в котором он говорит о своём восхищении главой российского Генштаба Валерием Герасимовым.
При этом просто так взять и ликвидировать Залужного не получится, так как его популярность среди украинских граждан высока.
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