Экс-советник Кучмы Соскин: Залужного не видно на публике из-за проблем с контрнаступлением

Главкома ВСУ Валерия Залужного не видно на публике из-за того, что он и президент Украины Владимир Зеленский никак не могут договориться по поводу контрнаступления. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: https://t.me/stranaua/106561

Политолог утверждает, что в отношениях Зеленского и Залужного определённо есть какая-то напряжённость.

"Есть проблема между Залужным и Зеленским. То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.

Эксперт утверждает, что масло в огонь подлило также последнее интервью Залужного, в котором он говорит о своём восхищении главой российского Генштаба Валерием Герасимовым.

При этом просто так взять и ликвидировать Залужного не получится, так как его популярность среди украинских граждан высока.