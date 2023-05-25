Контрнаступления украинской армии не будет в 2023 году из-за дефицита военной техники и живой силы. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Как напомнил политолог, начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов обещал, что ВСУ в мае уже будут на территории Крыма. По его словам, украинским войскам "нечем наступать".
Он считает, что Киев испытывает нехватку живой силы, танков, артиллерийских установок, боевых машин пехоты и бронетранспортёров. Кроме того, экс-советник Кучмы подчеркнул: самолёты и ракеты имеются у ВСУ лишь в ограниченном количестве.
"А раз этого всего нет, то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление?" — отметил Соскин на своём YouTube-канале.
Наступательная операция возможна, если Генеральному штабу ВСУ удастся разработать гениальный план, однако такой сценарий маловероятен, резюмировал политолог.
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