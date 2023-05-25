Экс-советник Кучмы Соскин допустил, что контрнаступления Украины в этом году не будет

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступления украинской армии не будет в 2023 году из-за дефицита военной техники и живой силы. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: https://regnum.ru/

Как напомнил политолог, начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов обещал, что ВСУ в мае уже будут на территории Крыма. По его словам, украинским войскам "нечем наступать".

Он считает, что Киев испытывает нехватку живой силы, танков, артиллерийских установок, боевых машин пехоты и бронетранспортёров. Кроме того, экс-советник Кучмы подчеркнул: самолёты и ракеты имеются у ВСУ лишь в ограниченном количестве.

"А раз этого всего нет, то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление?" — отметил Соскин на своём YouTube-канале.

Наступательная операция возможна, если Генеральному штабу ВСУ удастся разработать гениальный план, однако такой сценарий маловероятен, резюмировал политолог.