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Экс-советник Кучмы Соскин допустил, что контрнаступления Украины в этом году не будет

1:09
Силовые структуры

Контрнаступления украинской армии не будет в 2023 году из-за дефицита военной техники и живой силы. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин допустил, что контрнаступления Украины в этом году не будет
Фото: https://regnum.ru/

Как напомнил политолог, начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов обещал, что ВСУ в мае уже будут на территории Крыма. По его словам, украинским войскам "нечем наступать".

Он считает, что Киев испытывает нехватку живой силы, танков, артиллерийских установок, боевых машин пехоты и бронетранспортёров. Кроме того, экс-советник Кучмы подчеркнул: самолёты и ракеты имеются у ВСУ лишь в ограниченном количестве.

"А раз этого всего нет, то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление?" — отметил Соскин на своём YouTube-канале.

Наступательная операция возможна, если Генеральному штабу ВСУ удастся разработать гениальный план, однако такой сценарий маловероятен, резюмировал политолог.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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