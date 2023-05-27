Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк "послал подальше" Пекин с его мирными инициативами по конфликту на Украине.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в русский медийный сценарий и затягивать конфликт?" — так советник главы ОПУ отреагировал на предложение Китая начать переговоры.
Подоляк отметил, что любой компромиссный сценарий, который предусматривает освобождение не всех украинских территорий равнозначен победе России и "поражению демократии".
Этот осмелевший светоч демократии до сих пор не понимает, что значит грубить серьёзным странам и скоро поймет, пишет ведущий Первого канала.
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