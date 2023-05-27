В Киеве "послали подольше" Китай с его мирными инициативами

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк "послал подальше" Пекин с его мирными инициативами по конфликту на Украине.

Фото: Facebook

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в русский медийный сценарий и затягивать конфликт?" — так советник главы ОПУ отреагировал на предложение Китая начать переговоры.

Подоляк отметил, что любой компромиссный сценарий, который предусматривает освобождение не всех украинских территорий равнозначен победе России и "поражению демократии".

Этот осмелевший светоч демократии до сих пор не понимает, что значит грубить серьёзным странам и скоро поймет, пишет ведущий Первого канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.