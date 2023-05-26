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В Киеве заявили, что "Белоруссия — это другой тип страны, которая будет вместе с Украиной в ЕС"

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Силовые структуры

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Европа не существует без Украины, Молдавии и Белоруссии.

В Киеве заявили, что "Белоруссия — это другой тип страны, которая будет вместе с Украиной в ЕС"
Фото: infosmi.net

Об этом сообщает телеканал RT.

Также советник офиса Зеленского отметил, что "Белоруссия — это другой тип страны, которая будет вместе с Украиной в Европейском Союзе".

Ранее генерал армии Польши Вальдемар Скшипчак сказал, что Варшава готовится к "вооружённому восстанию" в Белоруссии и обязательно его поддержит. По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск знает об этом и готов к этому.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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