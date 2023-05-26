Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Европа не существует без Украины, Молдавии и Белоруссии.
Об этом сообщает телеканал RT.
Также советник офиса Зеленского отметил, что "Белоруссия — это другой тип страны, которая будет вместе с Украиной в Европейском Союзе".
Ранее генерал армии Польши Вальдемар Скшипчак сказал, что Варшава готовится к "вооружённому восстанию" в Белоруссии и обязательно его поддержит. По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск знает об этом и готов к этому.
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