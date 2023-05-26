В Киеве заявили, что "Белоруссия — это другой тип страны, которая будет вместе с Украиной в ЕС"

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Европа не существует без Украины, Молдавии и Белоруссии.

Фото: infosmi.net

Об этом сообщает телеканал RT.

Также советник офиса Зеленского отметил, что "Белоруссия — это другой тип страны, которая будет вместе с Украиной в Европейском Союзе".

Ранее генерал армии Польши Вальдемар Скшипчак сказал, что Варшава готовится к "вооружённому восстанию" в Белоруссии и обязательно его поддержит. По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск знает об этом и готов к этому.

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