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Кедми резко отреагировал на "нейтрализацию" главкома ВСУ Залужного

1:24
Силовые структуры

Ситуация с главкомом ВСУ Валерием Залужным не имеет такого значения, какое ей все пытаются придать.

Кедми резко отреагировал на "нейтрализацию" главкома ВСУ Залужного
Фото: https://t.me/stranaua/106561

Об этом сообщил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Главком Вооружённых сил Украины "пропал" с поля зрения в начале мая, затем появились слухи о его ранении. 25 мая СМИ Украины выложили видеоролик с Залужным, но конкретной даты в видео не было. Кто-то убеждён, что он ранен и к службе не вернётся, а кто-то связывает исчезновение Залужного с военными провалами ВСУ, ассоциироваться с которыми он не хочет.

"Не имеет значения, будет ли тот командующий — или иной. Это что, новый Бонапарт, Жуков или Рокоссовский? Один главнокомандующий ВСУ или другой — неважно. Нейтрализовали — и нейтрализовали. Какая разница? Завтра будет другой", — на YouTube-канале "Вальдман-LINE Alexander Waldman" резко отреагировал Кедми.

По его словам, Залужный не является талантливым военачальником, и чрезмерных надежд от устранения главкома питать не надо — всю ответственность за происходящее будет нести Зеленский.

Военный эксперт Юрий Подоляка убеждён, что, если бы с главкомом ВСУ было всё в порядке, его бы показали обязательно с подтверждением даты.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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