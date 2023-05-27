Ситуация с главкомом ВСУ Валерием Залужным не имеет такого значения, какое ей все пытаются придать.
Об этом сообщил военно-политический эксперт Яков Кедми.
Главком Вооружённых сил Украины "пропал" с поля зрения в начале мая, затем появились слухи о его ранении. 25 мая СМИ Украины выложили видеоролик с Залужным, но конкретной даты в видео не было. Кто-то убеждён, что он ранен и к службе не вернётся, а кто-то связывает исчезновение Залужного с военными провалами ВСУ, ассоциироваться с которыми он не хочет.
"Не имеет значения, будет ли тот командующий — или иной. Это что, новый Бонапарт, Жуков или Рокоссовский? Один главнокомандующий ВСУ или другой — неважно. Нейтрализовали — и нейтрализовали. Какая разница? Завтра будет другой", — на YouTube-канале "Вальдман-LINE Alexander Waldman" резко отреагировал Кедми.
По его словам, Залужный не является талантливым военачальником, и чрезмерных надежд от устранения главкома питать не надо — всю ответственность за происходящее будет нести Зеленский.
Военный эксперт Юрий Подоляка убеждён, что, если бы с главкомом ВСУ было всё в порядке, его бы показали обязательно с подтверждением даты.
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