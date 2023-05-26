Вашингтон "буквально вчера" имел с Киевом разговор о запрете на применение техники США по территории России.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Представитель американского правительства Джон Кирби сообщил, что Вашингтон заявил Киеву, что они против применения своего оружия, и разговор состоялся "буквально вчера". Украина в ответ заверила, что "будет уважать данные пожелания".
Напомним, ВСУ потеряли всю американскую и другую западную технику при атаке диверсантов на Белгородскую область. Подтверждено уничтожение более десяти единиц техники: три бронеавтомобиля HMWWV, один бронеавтомобиль MaxxPRO (ещё два MaxxPRO захвачены ВС РФ), один польский бронеавтомобиль AMZ Dzik, один КрАЗ "Кобра" и внедорожники-пикапы.
Вылазка ДРГ обернулась кровавым провалом для Киева: ВСУ также потеряли несколько десятков боевиков.
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Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.