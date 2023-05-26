США строго запретили Украине применять американскую технику по территории России

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон "буквально вчера" имел с Киевом разговор о запрете на применение техники США по территории России.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45924

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Представитель американского правительства Джон Кирби сообщил, что Вашингтон заявил Киеву, что они против применения своего оружия, и разговор состоялся "буквально вчера". Украина в ответ заверила, что "будет уважать данные пожелания".

Напомним, ВСУ потеряли всю американскую и другую западную технику при атаке диверсантов на Белгородскую область. Подтверждено уничтожение более десяти единиц техники: три бронеавтомобиля HMWWV, один бронеавтомобиль MaxxPRO (ещё два MaxxPRO захвачены ВС РФ), один польский бронеавтомобиль AMZ Dzik, один КрАЗ "Кобра" и внедорожники-пикапы.

Вылазка ДРГ обернулась кровавым провалом для Киева: ВСУ также потеряли несколько десятков боевиков.

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