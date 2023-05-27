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СНБО Украины: контрнаступление может начаться завтра, послезавтра или через неделю

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Силовые структуры

Вооружённые силы Украины готовы к контрнаступлению.

СНБО Украины: контрнаступление может начаться завтра, послезавтра или через неделю
Фото: Телеграм

Об этом со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Оно может начаться завтра, послезавтра или через неделю", — обещает глава СНБО Украины.

Он отметил, что точной даты он называть не будет, поскольку это якобы военная тайна. Перед Украиной стоит невероятно ответственная задача, Киев понимает, что не имеет права на ошибку, подытожил Данилов.

Ранее сообщалось, что Киев "послал подольше" Китай с его мирными инициативами по конфликту на Украине.

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Контрнаступление и отмена санкций: Скрытый смысл послания Запада
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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