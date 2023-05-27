Части ВС РФ организуют мощное наступление к Краматорску и Славянску. О таких развитиях событий спецоперации рассказывает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Следующий этап ранее анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, а по мнению аналитика, это будет продвижение в западном направлении.
"Артёмовск — важный населённый пункт, ворота на Краматорск и на Славянск, а также на другие города, находящиеся под контролем бандеровской власти. И неважно через сколько — неделя, две или три, это же не госплан. Мы будем наступать и продвигаться в этом направлении", — отметил эксперт.
Нужно освободить Донбасс, отодвинуть линию фронта, чтобы прекратить обстрелы городов ДНР, а значит, задача простая — двигаться вперёд, убеждён полковник в отставке.
По его словам, помимо частей в Артёмовске, есть еще фланги, на которых действует армия России. Она сейчас прикрывает от ударов ВСУ, а в дальнейшем поддержит наступление.
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