Военный эксперт Литовкин рассказал о большом наступлении от Артёмовска

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Части ВС РФ организуют мощное наступление к Краматорску и Славянску. О таких развитиях событий спецоперации рассказывает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Фото: tvc.ru

Следующий этап ранее анонсировал министр обороны Сергей Шойгу, а по мнению аналитика, это будет продвижение в западном направлении.

"Артёмовск — важный населённый пункт, ворота на Краматорск и на Славянск, а также на другие города, находящиеся под контролем бандеровской власти. И неважно через сколько — неделя, две или три, это же не госплан. Мы будем наступать и продвигаться в этом направлении", — отметил эксперт.

Нужно освободить Донбасс, отодвинуть линию фронта, чтобы прекратить обстрелы городов ДНР, а значит, задача простая — двигаться вперёд, убеждён полковник в отставке.

По его словам, помимо частей в Артёмовске, есть еще фланги, на которых действует армия России. Она сейчас прикрывает от ударов ВСУ, а в дальнейшем поддержит наступление.

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