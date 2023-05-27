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В ВСУ признали, что Россия ведёт бои за ключевые трассы для дальнейшего продвижения

1:05
Силовые структуры

ВС РФ не потеряли наступательный потенциал и продолжают "оставаться грозным противником".

В ВСУ признали, что Россия ведёт бои за ключевые трассы для дальнейшего продвижения
Фото: redstar.ru

Об этом сообщает аэроразведчик 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко, отмечая, что самые интенсивные бои идут в районе автотрасс.

"Первомайское, Марьинка, Бахмут, выход на трассу на Краматорск. ВС РФ хотят двигаться так, чтобы потом обеспечивать свою логистику и продвигаться по трассам. Именно в Авдеевке они пытаются пробиться к Карловскому водохранилищу, двигаться по трассе, так же и Марьинка, и Угледар, это бои за продвижение по трассам", — цитирует Петриченко "ПолитНавигатор".

По его словам автотрассы нужны ВС РФ, чтобы наступать дальше, чтобы открывать свой оперативный успех. Поэтому важно всегда, всегда идёт борьба за логистику, подчеркивает всушник.

ВС РФ сейчас наступают по нескольким направлениям и они очень сильна и имеет большой потенциал, подытожил Петриченко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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