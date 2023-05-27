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Захар Прилепин назвал место, где закончится спецоперация

Силовые структуры

Публицист и ополченец Захар Прилепин рассказал о собственном видении завершения спецоперации на Украине.

Захар Прилепин назвал место, где закончится спецоперация
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Отвечая на вопрос "Парламентской газеты" о том, когда закончится военный конфликт, сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" назвал лишь место его окончания.

"Не знаю, когда, но точно знаю где. В Киеве." — в интервью 27 мая сказал писатель.

По его словам, Украина — важная часть исторической России, и единственная возможность спасти украинскую культуру — это вернуть её в русский контекст. А "то, что пришло там к власти — это не только антирусский проект, но и антиукраинский проект".

Комментируя слова, что после Незалежной необходимо взяться за Польшу, Прилепин заявил, что она не нужна России.

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Глобус Украины. Киевские Рюрики и все-все-все
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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