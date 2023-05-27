Newsweek: Киев столкнётся со сплошными проблемами после поставленных Западом танков

Вооруженным силам Украины предрекают немало проблем, которые им доставят поставленные западными партнёрами танки.

Фото: https://t.me/stranaua/98616

Об этом сообщает американское издание Newsweek.

По мнению авторов статьи, даже с прибытием этих боевых машин на Украину, проблемы ВСУ не разрешатся. Скорее всего, возникнут трудности в обучении их управлению, возникнут проблемы по логистике и координации западной тяжёлой техники с другими частями украинских подразделений.

В частности, для использования этих танков украинским военнослужащим придётся учитывать погодные условия и интегрировать новые системы, отмечает издание.

А будет ли эта техника иметь решающее значение на поле боевых действий, во многом будет зависеть от того, насколько хорошо Киев сможет поддержать их артиллерией, пехотой, инженерными подразделениями, логистикой и техобслуживанием, подытожили аналитики издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.