Вооруженным силам Украины предрекают немало проблем, которые им доставят поставленные западными партнёрами танки.
Об этом сообщает американское издание Newsweek.
По мнению авторов статьи, даже с прибытием этих боевых машин на Украину, проблемы ВСУ не разрешатся. Скорее всего, возникнут трудности в обучении их управлению, возникнут проблемы по логистике и координации западной тяжёлой техники с другими частями украинских подразделений.
В частности, для использования этих танков украинским военнослужащим придётся учитывать погодные условия и интегрировать новые системы, отмечает издание.
А будет ли эта техника иметь решающее значение на поле боевых действий, во многом будет зависеть от того, насколько хорошо Киев сможет поддержать их артиллерией, пехотой, инженерными подразделениями, логистикой и техобслуживанием, подытожили аналитики издания.
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