Глава ВВС Британии: в случае поражения русских, НАТО ждёт мстительная и жестокая Россия

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В случае поражения российской армии, Североатлантический альянс НАТО ждёт мстительная и жестокая Российская Федерация.

Фото: dialogorg.ru

Об этом заявил глава британских ВВС Майк Уигстон.

Русские будут представлять опасность для военного блока даже в случае "не победы" в украинском конфликте, в беседе с The Telegraph отметил глава Военно-воздушных сил Великобритании.

"Когда конфликт на Украине закончится и Киев восстановит свои границы, как она и должна сделать, мы будем иметь повреждённую, мстительную и жестокую Россию, чьи средства причинения вреда нам — это воздушные атаки, ракетные атаки и подводные атаки", — подытожил он.

Так незавуалированно натовский генерал выносит на повестку развал России как цель номер 1 для альянса, комментирует в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

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