Украинские спецслужбы проводили "определенные мероприятия" на Крымском мосту.
Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал журналисту Дмитрию Комарову в интервью.
"С учетом того, что это был лoгистический путь, который мы были обязаны врагу перерезать, определённые такие мероприятия осуществлялись", — цитирует Малюка издание "МК".
Надо отметить, что раньше киевская власть в официальных заявлениях опровергала собственную роль в подрыве Крымского моста, который произошёл 8 октября 2023 года.
Ранее в Службе нацбезопасности Украины заявили, что контрнаступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".
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