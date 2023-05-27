СБУ: Украина проводила "определённые мероприятия" на Крымском мосту

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские спецслужбы проводили "определенные мероприятия" на Крымском мосту.

Фото: https://t.me/vrogov/5441

Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал журналисту Дмитрию Комарову в интервью.

"С учетом того, что это был лoгистический путь, который мы были обязаны врагу перерезать, определённые такие мероприятия осуществлялись", — цитирует Малюка издание "МК".

Надо отметить, что раньше киевская власть в официальных заявлениях опровергала собственную роль в подрыве Крымского моста, который произошёл 8 октября 2023 года.

Ранее в Службе нацбезопасности Украины заявили, что контрнаступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

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