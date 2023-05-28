Гибель россиян является самой "удачной тратой" денег Соединённых Штатов. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова передают РИА Новости со ссылкой на опубликованные пресс-службой Зеленского видеокадры.
Встреча сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Грэма с главой киевского режима прошла в пятницу. Украинский президент в ходе беседы поблагодарил политика за помощь в "укреплении ВСУ".
"Русские умирают. Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно", — заявил в ответ сенатор.
Ранее экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, на основании чего сделал вывод, что оно фальшивое.
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