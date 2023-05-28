Сенатор США Грэм назвал смерть россиян "самой удачной" тратой денег

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Гибель россиян является самой "удачной тратой" денег Соединённых Штатов. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова передают РИА Новости со ссылкой на опубликованные пресс-службой Зеленского видеокадры.

Фото: By usbotschaftberlin - Senator Lindsey Graham takes part in the panel discussion: "Multilateralism in a Changing International Order", Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87247257

Встреча сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Грэма с главой киевского режима прошла в пятницу. Украинский президент в ходе беседы поблагодарил политика за помощь в "укреплении ВСУ".

"Русские умирают. Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно", — заявил в ответ сенатор.

Ранее экс-сотрудник Пентагона заметил одну странную деталь в видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, на основании чего сделал вывод, что оно фальшивое.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.