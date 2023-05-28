Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен оценил опубликованное недавно видео с главкомом вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным после сообщения о его ранении, фейком. Об этом он заявил в своей статье на сайте Weapons and Strategy.
По мнению бывшего чиновника американского Минобороны, видео не является подлинным, так как у "настоящего" Залужного голубые глаза, а в последнем видео они карие. Отличия также есть и на его лице, если внимательно приглядеться, особенно к носу, добавил Брайен.
Он заметил, что сейчас эпоха фейков, когда искусственный интеллект практически любое изображение может подделать. На основании этого экс-сотрудник Пентагона сделал вывод, что опубликованное видео — фальшивка.
Напомним, ранее пресс-служба Миобороны Украины разместила видео с главкомом ВСУ Залужным впервые после его странного исчезновения в начале мая.
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