Разведывательный батальон 6-й армии Западного военного округа совершил удачный "набег" на опорный пункт противника, в результате которого удалось захватить в плен двоих украинских военнослужащих.
Об этом рассказал боец разведбата группировки "Запад" в интервью агентству РИА Новости.
"Военнослужащие разведбатальона в ходе "набега" на позицию взяли в плен военнослужащих 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ", — пояснил собеседник журналистам.
Он уточнил, что успешная атака на наблюдательный пункт неприятеля была проведена на Харьковском направлении, а помимо солдат противника удалось захватить несколько единиц стрелкового оружия с запасом патронов.
Накануне стало известно, что российские комплексы ПВО успешно отразили ракетную атаку ВСУ на авиабазу в Приазовье.
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