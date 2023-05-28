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Боец ЗВО рассказал, как разведчики привели пленных из "набега" на ВСУ в Харьковской области

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Силовые структуры

Разведывательный батальон 6-й армии Западного военного округа совершил удачный "набег" на опорный пункт противника, в результате которого удалось захватить в плен двоих украинских военнослужащих.

Боец ЗВО рассказал, как разведчики привели пленных из "набега" на ВСУ в Харьковской области
Фото: discover24.ru

Об этом рассказал боец разведбата группировки "Запад" в интервью агентству РИА Новости.

"Военнослужащие разведбатальона в ходе "набега" на позицию взяли в плен военнослужащих 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ", — пояснил собеседник журналистам.

Он уточнил, что успешная атака на наблюдательный пункт неприятеля была проведена на Харьковском направлении, а помимо солдат противника удалось захватить несколько единиц стрелкового оружия с запасом патронов.

Накануне стало известно, что российские комплексы ПВО успешно отразили ракетную атаку ВСУ на авиабазу в Приазовье.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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