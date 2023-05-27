ВСУ пытались нанести ракетный удар по авиабазе и складам ВС России в Приазовье

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В четверг, 25 мая, украинские силы несколько раз пытались с помощью артиллерии и ракет атаковать тыловые склады ВС РФ, логистические узлы и авиабазу, сообщает издание EADaily.

Фото: mil.ru

Оперативно-тактическая баллистическая ракета "Гром-2" ВСУ, направленная на взлётно-посадочное полотно, рулёжные дорожки и стоянки 559-го бомбардировочного авиаполка ВКС России, была уничтожена на высоте 12 километров с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300ПМ2.

На бердянском направление противник атаковал британскими малозаметными тактическими крылатыми ракетами Storm Shadow. Несколько боеприпасов неприятеля преодолели противодействие российского ПВО, но взорвались на окрестностях города, не повредив стратегически важные объекты Приазовской группировки ВС России.