В четверг, 25 мая, украинские силы несколько раз пытались с помощью артиллерии и ракет атаковать тыловые склады ВС РФ, логистические узлы и авиабазу, сообщает издание EADaily.
Оперативно-тактическая баллистическая ракета "Гром-2" ВСУ, направленная на взлётно-посадочное полотно, рулёжные дорожки и стоянки 559-го бомбардировочного авиаполка ВКС России, была уничтожена на высоте 12 километров с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300ПМ2.
На бердянском направление противник атаковал британскими малозаметными тактическими крылатыми ракетами Storm Shadow. Несколько боеприпасов неприятеля преодолели противодействие российского ПВО, но взорвались на окрестностях города, не повредив стратегически важные объекты Приазовской группировки ВС России.
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