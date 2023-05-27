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ВСУ пытались нанести ракетный удар по авиабазе и складам ВС России в Приазовье

0:57
Силовые структуры

В четверг, 25 мая, украинские силы несколько раз пытались с помощью артиллерии и ракет атаковать тыловые склады ВС РФ, логистические узлы и авиабазу, сообщает издание EADaily.

ВСУ пытались нанести ракетный удар по авиабазе и складам ВС России в Приазовье
Фото: mil.ru

Оперативно-тактическая баллистическая ракета "Гром-2" ВСУ, направленная на взлётно-посадочное полотно, рулёжные дорожки и стоянки 559-го бомбардировочного авиаполка ВКС России, была уничтожена на высоте 12 километров с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300ПМ2.

На бердянском направление противник атаковал британскими малозаметными тактическими крылатыми ракетами Storm Shadow. Несколько боеприпасов неприятеля преодолели противодействие российского ПВО, но взорвались на окрестностях города, не повредив стратегически важные объекты Приазовской группировки ВС России.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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