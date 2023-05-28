Военный эксперт рассказал, кто на самом деле руководит ВСУ: не Залужный

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Всеми боевыми действиями Вооружёнными силами Украины руководят штабы НАТО.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

В этом убеждён военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Но главком ВСУ Валерий Залужный при этом — хороший координатор боевых действий.

СМИ Запада пишут, что украинское контрнаступление сорвалось лишь потому, что Залужного ранили. Но это не может отменить подготовленную операцию, отметил аналитик. Если операция проработана, она состоится в любом случае.

"Залужный не сидит в штабе и не говорит: это подразделение на один фланг, а это — на другой. Всё идет по намеченному плану. Военачальник может принять судьбоносное решение в ответственный момент. Но это не означает, что Залужный обладает этим талантом. Там найдутся и другие", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал Леонков.

Он отметил, Залужный как распиаренная фигура имеет значение в медийном поле, но не в военном отношении. Однако замену ему найдут и бои продолжатся, подытожил эксперт.

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