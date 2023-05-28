В оперкомандовании "Юг" ВСУ заявили о новой тактике атак беспилотниками ВКС РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование Вооружённых сил Украины продолжает оправдывать беспомощность противовоздушных систем ВСУ хитрой тактикой российских войск.

Фото: elpais.com

Украинская армия надёжно прикрывает небо над югом страны, но ВКС РФ запускают беспилотники через новые российские территории, а после дроны направляются к целям по всей территории Незалежной, сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"То, что они пытаются обходить юг — это поиск новой тактики", — заверила она в интервью украинскому телеканалу.

Ранее городская военная администрация Киева рассказала, что ночью 28 мая российские БПЛА-камикадзе провели самую мощную атаку на столицу Украины с начала боевых действий. Несмотря на заявление властей о практически всех сбитых беспилотниках, киевляне сообщили о множественных взрывах в городе.