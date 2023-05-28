Командование Вооружённых сил Украины продолжает оправдывать беспомощность противовоздушных систем ВСУ хитрой тактикой российских войск.
Украинская армия надёжно прикрывает небо над югом страны, но ВКС РФ запускают беспилотники через новые российские территории, а после дроны направляются к целям по всей территории Незалежной, сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"То, что они пытаются обходить юг — это поиск новой тактики", — заверила она в интервью украинскому телеканалу.
Ранее городская военная администрация Киева рассказала, что ночью 28 мая российские БПЛА-камикадзе провели самую мощную атаку на столицу Украины с начала боевых действий. Несмотря на заявление властей о практически всех сбитых беспилотниках, киевляне сообщили о множественных взрывах в городе.
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