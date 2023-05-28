Ночью 28 мая столица Украины подверглась самой массированной атаке ударными беспилотниками с начала боевых действий, заявили в киевской городской военной администрации (ГВА).
Глава ГВА Сергей Попко подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги в городе не смолкал в течение пяти часов, а в налёте участвовало 54 дрона-камикадзе "Герань-2" ВКС РФ.
Киевские власти заявили о сбитых 52 беспилотниках, но столичные жители сообщают о громких взрывах в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах города.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в результате попадания БПЛА в городе загорелся и рухнул промышленный склад.
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