Киев заявил о самой мощной атаке беспилотников на столицу Украины с начала боевых действий

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночью 28 мая столица Украины подверглась самой массированной атаке ударными беспилотниками с начала боевых действий, заявили в киевской городской военной администрации (ГВА).

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Глава ГВА Сергей Попко подчеркнул, что сигнал воздушной тревоги в городе не смолкал в течение пяти часов, а в налёте участвовало 54 дрона-камикадзе "Герань-2" ВКС РФ.

Киевские власти заявили о сбитых 52 беспилотниках, но столичные жители сообщают о громких взрывах в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах города.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в результате попадания БПЛА в городе загорелся и рухнул промышленный склад.