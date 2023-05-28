Киевский градоначальник Виталий Кличко объяснил горожанам происхождение "ночных вибраций" в столице Украины.
По мнению мэра Киева, это военные якобы перевозили "сверхмощное" оружие к местам боевых действий.
"Это оружие идёт к фронту. Довольно мощное. И, может быть, вибрация связана с этим", — заявил Кличко в эфире телемарафона.
Напомним, ночью 28 мая во время атаки беспилотниками киевляне жаловались на странную вибрацию и подземные толчки, словно при землетрясении.
Ранее начальник Киевской ГВА Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая город подвёргся самой массированной атаке БПЛА с начала спецоперации. Воздушная тревога в Киеве не умолкала пять часов.
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