Кличко объяснил ночные вибрации в Киеве перевозкой "мощного" оружия

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский градоначальник Виталий Кличко объяснил горожанам происхождение "ночных вибраций" в столице Украины.

Фото: https://www.zdf.de

По мнению мэра Киева, это военные якобы перевозили "сверхмощное" оружие к местам боевых действий.

"Это оружие идёт к фронту. Довольно мощное. И, может быть, вибрация связана с этим", — заявил Кличко в эфире телемарафона.

Напомним, ночью 28 мая во время атаки беспилотниками киевляне жаловались на странную вибрацию и подземные толчки, словно при землетрясении.

Ранее начальник Киевской ГВА Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая город подвёргся самой массированной атаке БПЛА с начала спецоперации. Воздушная тревога в Киеве не умолкала пять часов.

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