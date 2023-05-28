Рогозин: "долгожданное" наступление националистов скоро начнётся

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

"Долгожданное" наступление Вооружённых сил Украины скоро начнётся.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина / t.me/rogozin_do

Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава научно-технического центра "Царских волков" Дмитрий Рогозин.

"Наши мужики к нему готовы", — сказал он, подчеркнув, что пока армии России приходится терпеть обстрелы в ожидании настоящих боёв.

Но наши бойцы пообещали российскому народу "гасить супостата", отметил Рогозин.

"За моральный дух наших ребят не переживайте", — заявил он.

По его словам, в Запорожье после дождей сильно размыты дороги. Это значит, что тяжёлой военной технике националистов будет тяжело маневрировать.

"С нетерпением ждем боя", — подытожил руководитель научно-технического центра "Царских волков".

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