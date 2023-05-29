Уничтожила ли русская ракета "Кинжал" систему Patriot или ударила рядом, спорить можно сколько угодно — есть факт, что комплекс противовоздушной обороны из США пропустил гиперзвуковую ракету РФ.
Об этом соббщил военный эксперт Алексей Леонков.
"Кинжал" показал, что у американцев нет системы, которая может остановить наше гиперзвуковое оружие — вот, в чём сама суть, а всё остальное — это уже детали", — на канале "Дайте сказать" сказал аналитик.
По его словам, это сразу вызвало реакцию в странах НАТО. Там уже поставили под сомнение предложения, которые защитили компании, строившие интегрированные системы ПВО и ПРО. И теперь нужно что-то искать — вот, что наделала ракета "Кинжал".
Кстати, погибли ещё американские специалисты, поскольку компания Raytheon уже заявила, что возместит семьям погибших потерю кормильцев, подытожил Леонков.
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