Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доктор Мясников назвал продукты, которые могут способствовать развитию рака
Врач-терапевт Андреева: часто дефицит витамина D протекает бессимптомно
Экс-советник Кучмы Соскин: массовая мобилизация на Украине уже привела к гражданской войне
Портал "Тонкости туризма" назвал пять лучших регионов в России для жизни на пенсии
Зеленский сообщил, что ночная атака беспилотников на Украину стала одной из самых крупных
Врач Уинн Браун проинформировала, что делать при головной боли
The Atlantic: США побледнели от размеров счёта за Украину — его выставят Москве
Макгрегор: из-за украинского конфликта у США осталось оружия на неделю боёв
Боевики ВСУ вновь обстреляли Курскую область

Киев в панике: Россия увеличила на треть производство ракет

Силовые структуры

На Украине подсчитали, что Россия увеличивает военное производство и уже увеличила производство ракет на 30 процентов.

Киев в панике: Россия увеличила на треть производство ракет
Фото: RusVesna

Об этом со ссылкой на киевских обозревателей сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Х-101 они могут производить примерно 35 штук в месяц, "Калибров" — где-то 25 штук, "Кинжалов" — две штуки, "Искандеров" — 5 штук. То есть они производили где-то 30-40 ракет, а сейчас — можно сосчитать", — заявил украинский военный обозреватель Алексей Гетьман.

Ранее сообщалось, что РФ не пойдёт на "заморозку" военного конфликта, а Одессу будет брать с севера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Ростове ищут 39 вооружённых дезертиров из ЛНР

Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.

Полиция Ростова проверит данные о побеге 39 вооружённых бойцов "Шторм Z" из Лисичанска
РВ: военные России захватили в плен толпу элитных десантников ВСУ
Армия России захватила в плен толпу элитных десантников ВСУ
Соседов жёстко прошёлся по Пугачёвой в шоу Кудрявцевой
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Беспощадный бой на северном фланге Артёмовска: 200-я бригада сдерживает натиск ВСУ
Украина требует от ФРГ ракеты, способные атаковать Москву — FAZ
Корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под правлением Starlink
Корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под правлением Starlink
Последние материалы
Доктор Мясников назвал продукты, которые могут способствовать развитию рака
Врач-терапевт Андреева: часто дефицит витамина D протекает бессимптомно
Экс-советник Кучмы Соскин: массовая мобилизация на Украине уже привела к гражданской войне
Портал "Тонкости туризма" назвал пять лучших регионов в России для жизни на пенсии
Зеленский сообщил, что ночная атака беспилотников на Украину стала одной из самых крупных
Врач Уинн Браун проинформировала, что делать при головной боли
The Atlantic: США побледнели от размеров счёта за Украину — его выставят Москве
Макгрегор: из-за украинского конфликта у США осталось оружия на неделю боёв
Боевики ВСУ вновь обстреляли Курскую область
Baijiahao: РФ мстит Западу за провокации — Путин провёл двухэтапную контратаку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников