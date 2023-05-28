На Украине подсчитали, что Россия увеличивает военное производство и уже увеличила производство ракет на 30 процентов.
Об этом со ссылкой на киевских обозревателей сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Х-101 они могут производить примерно 35 штук в месяц, "Калибров" — где-то 25 штук, "Кинжалов" — две штуки, "Искандеров" — 5 штук. То есть они производили где-то 30-40 ракет, а сейчас — можно сосчитать", — заявил украинский военный обозреватель Алексей Гетьман.
Ранее сообщалось, что РФ не пойдёт на "заморозку" военного конфликта, а Одессу будет брать с севера.
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