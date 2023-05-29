Советник руководителя военной администрации Одесской области Сергей Братчук заявил о повреждении объектов портовой инфраструктуры на территории региона.
По его словам, в тёмное время суток в Одесской области объявляли воздушную тревогу, которая не прекращалась на протяжении почти четырёх часов.
"Более подробно несколько позже", — отметил Братчук в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.
Ночью сирены сработали по всей Украине. Согласно публикациям украинских изданий, взрывы прогремели в Киевской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Черкасской областях. По данным военкоров "Русской весны", речь идёт о массированном комбинированном ударе.
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