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В администрации Одесской области заявили о повреждении портовой инфраструктуры

0:46
Силовые структуры

Советник руководителя военной администрации Одесской области Сергей Братчук заявил о повреждении объектов портовой инфраструктуры на территории региона.

В администрации Одесской области заявили о повреждении портовой инфраструктуры
Фото: https://t.me/RVvoenkor/23206

По его словам, в тёмное время суток в Одесской области объявляли воздушную тревогу, которая не прекращалась на протяжении почти четырёх часов.

"Более подробно несколько позже", — отметил Братчук в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.

Ночью сирены сработали по всей Украине. Согласно публикациям украинских изданий, взрывы прогремели в Киевской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Черкасской областях. По данным военкоров "Русской весны", речь идёт о массированном комбинированном ударе.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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