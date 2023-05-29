В Одессе в результате российского ночного удара повреждены объекты инфраструктуры порта.
Об этом в своём Telegram-канале сообщил сотрудник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук.
Он отметил, что беспилотники-камикадзе после попадания в портовую инфраструктуру Одессы вызвали сильный пожар.
"Ночью Одесскую область атаковали. Возник пожар в портовой инфраструктуре. Возгорание было ликвидировано", — отметил советник ВГА.
Напомним, сегодня, 29 мая, на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали, что в Винницкой, Киевской, Полтавской, Львовской, Хмельницкой, Одесской и Черкасской областях прогремели мощные взрывы.
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