Business Insider: Украина лишилась почти всех ударных "Байрактаров"

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины лишились почти всех турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

Фото: wikimedia

Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на эксперта Центра военно-морского анализа (США) Сэмюэла Бендетта.

В первые месяцы СВО турецкие беспилотники были провозглашены спасителем Киева и будущим этого противостояния. Однако год спустя некогда ценные беспилотные аппараты были почти полностью сбиты, а те дроны, что остались, переведены в разведывательные БПЛА, пишет аналитик.

"Общая оценка беспилотников, таких как TB2, заключается в том, что они хорошо работают без сложной противовоздушной и радиоэлектронной защиты", — сказал эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам.

РЭБ является "критическим компонентом" тактики ВС РФ и способствует огромным потерям украинских БПЛА, подтверждает отчёт Королевского института объединенных служб (Великобритания).

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