МК: боец спецназа ВС РФ с позывным "Рекрут" назвал дату контрнаступления ВСУ на Артёмовск

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Офицер одного из российских спецподразделений с позывным "Рекрут" объяснил, когда можно ожидать контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ) на Артёмовск и почему оно обречено на провал.

Фото: freeua.ru

По мнению военного, командуют украинской армией не дураки, и они понимают, что сейчас не самое удачное время для атаки. Но они могли бы сделать это чуть позже, например, в день России, 12 июня, чтобы омрачить праздник всей стране и посеять панику среди российских граждан.

Спецназовец отметил в беседе с "МК", что это может дать украинским войскам почти две недели на подготовку, а также сработает психологический момент, особенно, если им, пусть даже на короткий промежуток времени удастся занять какой-то участок Артёмовска.

Киев не будет делать ставку на возвращение и удержание Артёмовска, у него для этого уже нет ни сил, ни средств, заключил офицер.

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