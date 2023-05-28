Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) в субботу вечером снова предприняли попытку атаковать под Артёмовском. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов.
По его словам, противник начал накапливать силы на Соледарском направлении в лесопосадке между Зализнянским и Миньковкой. По позициям ВСУ ударили российские военные отряда "Невский" из РСЗО "Град". Корректировали огонь беспилотником бойцы штурмового отряда спецназначения "Волки".
Ранее сообщалось, что российские военные из 200-й бригады Северного флота продолжают упорные бои против пытающихся прорвать фланги у Артёмовска подразделений ВСУ, переламывая ход сражения.
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