ВСУ снова пошли в наступление под Артёмовском: врага встретили "Невский" и "Волки"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) в субботу вечером снова предприняли попытку атаковать под Артёмовском. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов.

Фото: freeua.ru

По его словам, противник начал накапливать силы на Соледарском направлении в лесопосадке между Зализнянским и Миньковкой. По позициям ВСУ ударили российские военные отряда "Невский" из РСЗО "Град". Корректировали огонь беспилотником бойцы штурмового отряда спецназначения "Волки".

Ранее сообщалось, что российские военные из 200-й бригады Северного флота продолжают упорные бои против пытающихся прорвать фланги у Артёмовска подразделений ВСУ, переламывая ход сражения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.