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ВСУ снова пошли в наступление под Артёмовском: врага встретили "Невский" и "Волки"

0:48
Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) в субботу вечером снова предприняли попытку атаковать под Артёмовском. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов.

ВСУ снова пошли в наступление под Артёмовском: врага встретили "Невский" и "Волки"
Фото: freeua.ru

По его словам, противник начал накапливать силы на Соледарском направлении в лесопосадке между Зализнянским и Миньковкой. По позициям ВСУ ударили российские военные отряда "Невский" из РСЗО "Град". Корректировали огонь беспилотником бойцы штурмового отряда спецназначения "Волки".

Ранее сообщалось, что российские военные из 200-й бригады Северного флота продолжают упорные бои против пытающихся прорвать фланги у Артёмовска подразделений ВСУ, переламывая ход сражения.

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200 я бригада переламывает ход сражения у Артёмовска
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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